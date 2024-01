KingClean Electric Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Kingclean Electric aktuell mit dem Wert 79,43 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Schlecht". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 61, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Der Aktienkurs von Kingclean Electric verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,23 Prozent, was zu einer Underperformance von -27,48 Prozent für Kingclean Electric führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,93 Prozent im letzten Jahr, während Kingclean Electric 29,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Kingclean Electric in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Darüber hinaus wurde über Kingclean Electric deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Kingclean Electric von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine positive Stimmung hin. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt also eine "Gut"-Einstufung.

