KingClean Electric Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Kingclean Electric hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,19 Prozent erzielt, was 11,39 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -13,11 Prozent, wobei Kingclean Electric aktuell 11,09 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kingclean Electric bei 21,67 CNH liegt, was einer Entfernung von -10,16 Prozent vom GD200 (24,12 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 20,83 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,03 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Kingclean Electric-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kingclean Electric-Aktie zeigt einen Wert von 71 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 43,47, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Kingclean Electric.

In den letzten zwei Wochen wurde Kingclean Electric von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.