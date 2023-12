KingClean Electric Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kingclean Electric derzeit als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Kingclean Electric-Aktie beträgt der RSI7-Wert 73,21, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert liegt bei 53,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kingclean Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,14 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 22,24 CNH weicht somit um -14,92 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 23,66 CNH (einer Abweichung von -6 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie von Kingclean Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,25 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt sie damit 30,79 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt Kingclean Electric aktuell 29,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.

Die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz zeigen jedoch ein positives Bild. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, weist eine erhöhte Aktivität auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kingclean Electric somit als "Gut"-Wert eingestuft.