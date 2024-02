KingClean Electric Aktie: Finger weg?

Die Stimmung der Anleger rund um die Kingclean Electric-Aktie hat sich in den letzten Wochen verändert. Während an sechs Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, dominierte an drei Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch auf vorwiegend negative Themen verlagert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Kingclean Electric bei -23,25 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 9,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kingclean Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,29 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 21,71 CNH lag, was einer Abweichung von -10,62 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Eine längere Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Einsichten. Die Diskussionsintensität rund um Kingclean Electric ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.