KingClean Electric Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Aktienkurs von Kingclean Electric verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 5,68 Prozent, was zu einer Underperformance von -28,92 Prozent für Kingclean Electric führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,09 Prozent, wobei Kingclean Electric um 30,34 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Kingclean Electric ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass Kingclean Electric derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 25,82 CNH, während der Aktienkurs bei 21,54 CNH um -16,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 23,09 CNH, was einer Abweichung von -6,71 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kingclean Electric liegt bei 63,46 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso verhält es sich mit dem RSI25, der bei 62,98 Punkten liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass Kingclean Electric in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.