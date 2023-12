Kinetix Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Die Kinetix-Aktie wird nach der technischen Analyse derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der Aktienkurs liegt bei 0,098 HKD, was einem Abstand von -30 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 0,13 HKD ergibt sich ein Negativsignal von -24,62 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Kinetix-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 37,24 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 45,04 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" von 6,38 Prozent liegt die Kinetix-Aktie mit 30,86 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Kinetix-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Kinetix daher für diesen Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Kinetix-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Kinetix-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Kinetix-Aktie, mit positiven Signalen in Bezug auf die Rendite, aber negativen Signalen in Bezug auf die Dividendenpolitik und die Stimmung am Markt.

