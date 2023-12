Kinetix Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab, um die Investorenstimmung zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. Bei Kinetix zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kinetix weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Kinetix bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Auch die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen deuten auf eine neutrale Stimmung in Bezug auf Kinetix hin. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Kinetix aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinetix einen Wert von 12,03 auf, was deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen". Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Kinetix liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

