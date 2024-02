Kinetix Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Kinetix war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An drei Tagen herrschte eine positive Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt zehn Tage lang waren die Anleger eher neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie von Kinetix heute die Einschätzung "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 12,03 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen von 42. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Kinetix in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Kinetix eine Rendite von 21,33 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -17,5 Prozent, wobei Kinetix mit 38,83 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung in der Vergangenheit führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Kinetix-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Kinetix eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.