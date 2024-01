Kinetix Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kinetix als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Kinetix-Aktie beträgt 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 69,64 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Kinetix mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,03 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "IT-Dienstleistungen" bewertet ist und daher unterbewertet erscheint. Das Branchen-KGV liegt bei 42,55, was einen Abstand von 72 Prozent zum KGV von Kinetix bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kinetix mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,06 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Kinetix eine Rendite von 37,24 Prozent auf, was mehr als 50 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,41 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Kinetix mit 44,66 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.