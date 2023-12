Kinetix Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Bic":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dabei wird der RSI für verschiedene Zeiträume betrachtet. In Bezug auf Kinetix liegt der 7-Tage-RSI bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 für Kinetix beträgt 66,29 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Kinetix daher für den RSI mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Kinetix ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Aktienkurs von Kinetix hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche ("Informationstechnologie") eine Überperformance von 47,57 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die Aktie mit einer Rendite von 37,22 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Kinetix bei 0,15 HKD verzeichnet, während der Aktienkurs bei 0,097 HKD liegt, was zu einer negativen Abweichung von -35,33 Prozent führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,13 HKD, was einer Abweichung von -25,38 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet.