Kinetix Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Kinetix in der Branche "Informationstechnologie" zeigt eine bemerkenswerte Performance. Mit einer Rendite von 37,24 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft sie den Branchendurchschnitt um mehr als 42 Prozent. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,93 Prozent aufweist, liegt Kinetix mit 29,31 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schneidet Kinetix jedoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,25 Prozent niedriger ab, da sie keine Dividende ausschüttet. Diese Differenz von 6,25 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Kinetix als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,03 liegt es insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 44,32. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Kinetix-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,14 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,1 HKD liegt, was einer Abweichung von -28,57 Prozent entspricht. Sowohl auf 200 als auch auf 50 Tage betrachtet, wird die Aktie daher mit einem negativen Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Kinetix-Aktie gemischte Bewertungen basierend auf verschiedenen Analysekriterien.