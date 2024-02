Kinetix Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Kinetix hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 21,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +39,76 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Kinetix mit 42,78 Prozent über dem Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schneidet Kinetix im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (6,45 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kinetix-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 59,09 führt zu keiner überkauften oder überverkauften Einschätzung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Kinetix führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Kinetix langfristig unterdurchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.