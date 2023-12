Kinetiko Energy Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet werden kann, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum in Relation zueinander. In Bezug auf die Kinetiko Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Gemäß dem RSI25 wird die Kinetiko Energy-Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Kinetiko Energy ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz bezüglich Kinetiko Energy in den sozialen Medien feststellbar. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten waren. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Kinetiko Energy unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse der Kinetiko Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -15,56 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -15,56 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

