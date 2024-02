Kinetiko Energy Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kinetiko Energy-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 77,78 im überkauften Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie laut RSI-Bewertung als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 22,22 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 12,5 Prozent Abweichung unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Kinetiko Energy wird als eher neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Kinetiko Energy als durchschnittlich bzw. kaum verändert bewertet werden, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend negative Bewertung der Kinetiko Energy-Aktie aus verschiedenen Perspektiven.

