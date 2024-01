Kinetik Holdings Aktie: Wann tut sich was?

Gemäß der Bewertung von insgesamt 4 Analysten in den letzten zwölf Monaten, erhält die Aktie von Kinetik 2 Mal die Einstufung "Gut", 2 Mal "Neutral" und keine "Schlecht". Im Durchschnitt wird die Aktie demnach als "Gut" bewertet. Die aktuellen Kursziele der Analysten ergeben einen durchschnittlichen Wert von 40 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 23,11 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 32,49 USD. Somit wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Kinetik geführt. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen war die Stimmung neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger ebenfalls an vorwiegend positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Kinetik-Aktie eine Abweichung von -3,9 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,91 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kinetik-Aktie beträgt aktuell 66, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 62,68 ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Kinetik damit ein "Neutral"-Rating.