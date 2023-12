Kinetic Mines and Energy Aktie: Was soll das denn werden?

Die Dividendenpolitik von Kinetic Development wird von Analysten positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 20 liegt, was eine positive Differenz von +10,93 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI von Kinetic Development liegt bei 54,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, ebenso wie die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat Kinetic Development eine Rendite von 13,04 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den vergangenen 12 Monaten lag bei -10,14 Prozent, wobei Kinetic Development mit 23,17 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".