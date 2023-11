Kinetic Mines and Energy Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Sentiment und Buzz: Die Analyse des Internet-Kommunikationsverhaltens ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Kinetic Development jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Kinetic Development gemessen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kinetic Development. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 4,35 Punkte, was darauf hindeutet, dass Kinetic Development momentan überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ergibt sich ein ähnliches Bild: Kinetic Development ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 28,57). Somit erhält die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 20 Prozent liegt Kinetic Development 10,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 9 Prozent aufweist. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kinetic Development verläuft aktuell bei 0,55 HKD. Der Aktienkurs selbst ging mit 0,58 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +5,45 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt, dass der GD50 derzeit ein Niveau von 0,5 HKD angenommen hat, was einer aktuellen Differenz von +16 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".