Kinetic Mines and Energy Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Kinetic Development wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt.

Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten ist Kinetic Development im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,52 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,96 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite für Kinetic Development beträgt bezogen auf das Kursniveau 16,39 Prozent und liegt mit 4,53 Prozent über dem Mittelwert (11,86) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher mit "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Kinetic Development ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kinetic Development-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,5, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,75, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.