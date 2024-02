Kinergy Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Alpha Star Acquisition Corp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Kinergy liegt mit einem Wert von 226 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 333 Prozent entspricht. Der Branchendurchschnitt beträgt 52, was bedeutet, dass die Aktie aufgrund des hohen KGV als "teuer" eingestuft wird und somit auf fundamentaler Basis ein "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kinergy-Aktie liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem Wert von 59,62 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kinergy.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte indes kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Kinergy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Neutral" für die Anleger-Stimmung.