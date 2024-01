Kinergy Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) der Kinergy-Aktie liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 50. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Kinergy war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Entwicklungen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "neutral" Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Aus technischer Sicht wird Kinergy positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 5,36 Prozent gestiegen ist und über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Jedoch zeigt die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche hat Kinergy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -23,2 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt die Aktie 25,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.