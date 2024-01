Kindred Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse von Kindred-Aktien zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, ob sich das Wertpapier derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird als solcher Indikator betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 109,93 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 92,2 SEK liegt, was einer Abweichung von -16,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Kindred. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 93,72 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-1,62 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Kindred auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung und die Kommentare der Anleger auf sozialen Plattformen deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für Kindred-Aktien hin. Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als sonst, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kindred-Aktie also ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kindred liegt bei 83,3, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.