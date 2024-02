Kindred Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Kindred war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was auf eine positive Diskussion in den sozialen Medien hinweist, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Kindred-Aktie von 10,835 EUR einen Abstand von +14,66 Prozent vom GD200 (9,45 EUR), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,16 EUR, was einem Abstand von +18,29 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Kindred-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die aktuelle Dividendenrendite für Kindred beträgt 4,75 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,24 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Kindred eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kindred-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 46,1, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 19,77 liegt und somit eine positive Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.