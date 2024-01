Kinder Morgan Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Aktienkurs von Kinder Morgan zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energie-Sektors eine Rendite von 4,11 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 26,34 Prozent, wobei Kinder Morgan mit 22,23 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Kinder Morgan im Vergleich zur Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 7,05 % aus, was 21,1 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 28,15 % liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Kinder Morgan zeigen sich interessante Entwicklungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Eine weitere fundamentale Kennzahl ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das anzeigt, wie preisgünstig eine Aktie erscheint. Mit einem KGV von 16,13 liegt Kinder Morgan unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 29 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 45 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einer "Gut"-Einstufung auf fundamentaler Basis führt.