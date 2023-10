Kinder Morgan Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

An der Börse New York notiert die Aktie Kinder Morgan am 02.10.2023, 16:11 Uhr, mit dem Kurs von 16.58 USD. Die Aktie der Kinder Morgan wird dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Kinder Morgan auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kinder Morgan-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,37 USD mit dem aktuellen Kurs (16,58 USD), ergibt sich eine Abweichung von -4,55 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (17,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,83 Prozent), somit erhält die Kinder Morgan-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,35 Prozent und liegt damit 6,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 13,3). Die Kinder Morgan-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Kinder Morgan-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kinder Morgan vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 20,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (16,58 USD) ausgehend um 23,64 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Kinder Morgan von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.