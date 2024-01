Kinder Morgan Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die technische Analyse zeigt, dass Kinder Morgan derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs für 200 Tage liegt bei 17,13 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 17,16 USD liegt, was einer Abweichung von +0,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs für 50 Tage liegt bei 17,45 USD, was einer Abweichung von -1,66 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,13, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kinder Morgan eingestellt waren. Obwohl es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen gab, ergibt die Stimmungsanalyse dennoch eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Kinder Morgan von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 7, was eine negative Differenz von -21,79 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dessen erhält Kinder Morgan eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten für ihre Dividendenpolitik.