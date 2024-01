Kinder Morgan Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Kinder Morgan-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 17,07 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,69 USD, was einem Unterschied von +3,63 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine neutrale Bewertung vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,27 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinder Morgan mit einem Wert von 15,68 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass Kinder Morgan derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Kinder Morgan eine Ausschüttung von 7,05 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,25 %. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung, da die Differenz 21,2 Prozentpunkte beträgt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.