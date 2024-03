Kinder Morgan Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kinder Morgan derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,11 USD, während der Kurs der Aktie bei 17,72 USD liegt, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 17,34 USD, was einer Abweichung von +2,19 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Kinder Morgan in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht". Langfristig wird der Titel somit von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Kinder Morgan. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 24,15 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 22 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Kinder Morgan beträgt 6,6 Prozent, was 13,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, 19,88) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Kinder Morgan-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt Kinder Morgan mit einer Rendite von -0,9 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 22,69 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Kinder Morgan mit 23,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.