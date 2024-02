Kinder Morgan Aktie: Was für ein Plan!

Die Meinung der Analysten zur Kinder Morgan-Aktie ist neutral, basierend auf langfristigen Einschätzungen. Es gibt keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 21 USD, was einer erwarteten Performance von 23,82 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hatte Kinder Morgan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,63 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -15,83 Prozent bedeutet. Auch im Sektor "Energie" lag die Rendite von Kinder Morgan 15,83 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kinder Morgan-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Kinder Morgan-Aktie sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis nahe dem Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Kinder Morgan-Aktie daher eine neutrale Bewertung sowohl von den Analysten als auch aus technischer Sicht.