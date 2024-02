Kinder Morgan Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Kinder Morgan wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 77,19 Punkten, was bedeutet, dass die Kinder Morgan-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist, mit einem Wert von 70,43 und auch dafür eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der Kinder Morgan bei 17,08 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 16,61 USD aus dem Handel, was einen Abstand von -2,75 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 17,47 USD angenommen, was einer Differenz von -4,92 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Kinder Morgan im Fokus, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Kinder Morgan, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt acht Signalen (0 Schlecht, 8 Gut), was zu einem insgesamt "Gut"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Kinder Morgan mit einer Dividendenrendite von 6,6 % ein geringerer Ertrag in Höhe von 18,53 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.