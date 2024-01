Kinder Morgan Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Kinder Morgan-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 17,07 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,64 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +3,34 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 17,14 USD, was einem Abstand von +2,92 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, in denen positive Themen dominierten, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen war jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Kinder Morgan zu beobachten. Die statistische Auswertung historischer Daten zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale zu verzeichnen waren, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Kinder Morgan um 16 Prozent niedriger, bei 4,11 Prozent. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 20,4 Prozent, wobei Kinder Morgan mit 16,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Kinder Morgan deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Aktie.