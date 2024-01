Kinder Morgan Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Kinder Morgan beträgt 6,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch einen Rückgang um 22,25 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividendenzahlung und einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,63 Prozent, was eine Unterperformance von 16,62 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,99 Prozent darstellt. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Kinder Morgan-Aktie mit 17,44 USD um +1,87 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (17,12 USD) abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (17,51 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Kinder Morgan. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.