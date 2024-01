Kinder Morgan Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Kinder Morgan derzeit bei 17,83 USD liegt, was +3,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +4,39 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kinder Morgan beträgt 28, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und zeigt somit eine neutrale Situation an, die ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Kinder Morgan in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer signalisiert eine negative Stimmung unter den Marktteilnehmern, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde weniger über Kinder Morgan diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hindeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Kinder Morgan mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,13 bewertet, was 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,3. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.