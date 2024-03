Kinder Morgan Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Kinder Morgan ergibt sich ein RSI von 66,18 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 34,1 im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung für Kinder Morgan führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von Kinder Morgan insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei keine als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 22 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent bedeutet und somit zu einer positiven Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Kinder Morgan in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche und eine Überperformance von 12,94 Prozent im Vergleich zum "Energie"-Sektor. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.