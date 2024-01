Kinder Morgan Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse zeigt, dass Kinder Morgan derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 17,13 USD, während der Aktienkurs bei 17,16 USD liegt, was einer Abweichung von +0,18 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der letzten 50 Tage beträgt 17,45 USD, was einer Abweichung von -1,66 Prozent entspricht. Daher ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kinder Morgan bei 16,13, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,31 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine deutliche Veränderung in negativer Richtung bei Kinder Morgan in den letzten Wochen. Dies wird anhand der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend wird Kinder Morgan für diesen Abschnitt daher als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Kinder Morgan insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund einer Kursprognose von 21 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 22,38 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Kinder Morgan für diesen Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.