Kinder Morgan Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Kinder Morgan, ein Unternehmen aus dem Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch, hat eine Dividendenrendite von 7,05 %, was 21,1 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 28,15 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis des gegenwärtigen Kurses. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Kinder Morgan mit 4,11 Prozent um mehr als 22 Prozent niedriger. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 26,34 %, wobei Kinder Morgan mit 22,23 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinder Morgan mit 16,13 unter dem Durchschnitt der Branche von 29 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer "Gut"-Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen zur Einschätzung der Aktie. Die erhöhte Diskussionsintensität und die positive Rate der Stimmungsänderung führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung durch die Redaktion.

