Kinder Morgan Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kinder Morgan wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,92 Punkten, was darauf hinweist, dass Kinder Morgan weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,94, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kinder Morgan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,12 USD. Der letzte Schlusskurs (17,44 USD) weicht um +1,87 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine geringe Abweichung (-0,4 Prozent) und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie aus charttechnischer Sicht.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kinder Morgan bei 17,3, was unter dem Branchendurchschnitt (27,29) für die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien langfristig unterdurchschnittlich ist und daher die Bewertung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.