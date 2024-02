Kinder Morgan Aktie: Gigantischer Hammer!

Die langfristige Meinung der Analysten zur Kinder Morgan-Aktie ist neutral, da es keine positiven oder negativen Bewertungen gibt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 21 USD, was einer potentiellen Performance von 23,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" seitens der Redaktion.

Fundamental gesehen ist Kinder Morgan im Vergleich zur Branche der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauch-Unternehmen unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,3 im Vergleich zum Branchen-KGV von 27,73. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Kinder Morgan in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Kinder Morgan in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,63 Prozent erzielt, während andere Unternehmen aus der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauch-Branche im Durchschnitt um 15,19 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,83 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Energie-Sektor liegt Kinder Morgan mit einer Unterperformance von 15,83 Prozent unter dem Durchschnitt.

Zusammenfassend erhält die Kinder Morgan-Aktie aufgrund der Bewertungen der Analysten eine Gesamtbewertung als "Gut" aufgrund des Kursziels und der fundamentalen Bewertung. Allerdings wird sie aufgrund der stagnierenden Stimmung und der Unterperformance im Branchen- und Sektorenvergleich insgesamt als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.