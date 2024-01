Kinder Morgan Aktie: Enormes Potenzial ....

Kinder Morgan erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Kinder Morgan. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 21 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 16,99 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Dividendenrendite von Kinder Morgan liegt bei 7,05 Prozent, was 21,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 28 hat, wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Kinder Morgan beträgt 16,13 und liegt damit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Stimmung zu Kinder Morgan auf sozialen Plattformen war neutral, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab acht "Gut" Signale und keine "Schlecht" Signale, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung, dass Kinder Morgan in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.