Kinder Morgan Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Kinder Morgan hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist neutral, mit 0 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 21 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 22,38 Prozent vom letzten Schlusskurs von 17,16 USD. Dies führt zu einer positiven Empfehlung für Kinder Morgan.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kinder Morgan liegt aktuell bei 87,62 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine Über- oder Unterbewertung, daher wird das Wertpapier hier neutral eingestuft. Insgesamt erhält Kinder Morgan somit eine negative Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Kinder Morgan festgestellt. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, die eine Neigung zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Zwar war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, dennoch wird das Stimmungsbild insgesamt als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Kinder Morgan derzeit neutral eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine neutrale Bewertung des Unternehmens hin.

Zusammenfassend erhält Kinder Morgan gemischte Bewertungen bezüglich der Analyse des Unternehmens, wobei die Stimmung und der RSI auf negative Aspekte hinweisen, während die Kursprognose optimistischer ist.