Kinder Morgan Aktie: Bloß aufpassen!

Die Dividendenrendite von Kinder Morgan beträgt derzeit 6,6 Prozent, was 13,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19,87 Prozent liegt. Daher hat die Redaktion die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Bezüglich des Aktienkurses hat Kinder Morgan im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,9 Prozent erzielt, was 23,18 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 22,28 Prozent, und Kinder Morgan liegt momentan 23,18 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kinder Morgan liegt bei 5,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 36,21, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Kinder Morgan also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen weder eine signifikante Zunahme noch Abnahme an Beachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kinder Morgan-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.