Kinder Morgan Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Kinder Morgan: Analysten geben "Gut"-Bewertung

Die Dividendenrendite von Kinder Morgan beträgt 6,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (28,81 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 22,22 Prozentpunkten.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Stimmung rund um Kinder Morgan in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen ergab hingegen eine "Gut" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird daher die Stimmung als "Gut" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht ist Kinder Morgan im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,93 im Vergleich zu 27,73. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Analysten schätzen die Aktie langfristig als "Neutral" ein, basierend auf Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, von denen 0 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewerteten. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 21 USD, was einer Erwartung von 25,82 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Kinder Morgan daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Dividende, der Stimmung, der fundamentalen Analyse und der Einschätzung der Analysten.