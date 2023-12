Kinder Morgan Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Bei Kinder Morgan gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurde. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, gab es keine deutlichen Unterschiede, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Kinder Morgan beträgt der 7-Tage-RSI 51,45 Punkte, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 32,98 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für den RSI führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Kinder Morgan mit 7,05 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28 Prozent in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht"-Investition.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Kinder Morgan mit einer Rendite von 0,29 Prozent mehr als 43 Prozent darunter. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 43,18 Prozent, bei der Kinder Morgan mit 42,89 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.