Kinder Morgan Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von Kinder Morgan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energie-Sektor 16,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 15,99 Prozent, und Kinder Morgan liegt aktuell 16,62 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kinder Morgan ergibt sich ein RSI7-Wert von 54,92 Punkten und ein RSI25-Wert von 52,94, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Bewertungen führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 17,44 USD um +1,87 Prozent vom Durchschnitt des letzten Jahres (17,12 USD) abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (17,51 USD) weicht mit -0,4 Prozent nur minimal ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Kinder Morgan bei 6,6 %, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 22,25 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.