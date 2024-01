Advanced Medical Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie von Advanced Medical wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating ergibt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Advanced Medical. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (293 GBP) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 37,56 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 213 GBP), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Advanced Medical also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analysebereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Advanced Medical mit -25,27 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -14,57 Prozent. Auch hier liegt Advanced Medical mit 10,7 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Advanced Medical wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Advanced Medical als unterbewertet. Das KGV liegt mit 21,82 insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 38,17 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

