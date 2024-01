Kinden Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Kinden liegt bei 11,96, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und damit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kinden in dieser Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kinden aktuell bei 1997,95 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2396 JPY liegt. Dies ergibt einen Abstand zum GD200 von +19,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 2271,7 JPY, was einen Abstand von +5,47 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Die Gesamtnote für diese Kategorie ist daher "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kinden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Kinden konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Kinden auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.