Kincora Copper-Anleger wird’s freuen!

Kincora Copper wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Gesamtmessung der Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Kincora Copper festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Jedoch gab es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Kincora Copper daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kincora Copper verläuft derzeit bei 0,05 CAD. Dies führt dazu, dass die Aktie eine "Neutral"-Einstufung erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,05 CAD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von 0 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,03 CAD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +66,67 Prozent und somit einem "Gut"-Signal für die Kincora Copper-Aktie. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Kincora Copper als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kincora Copper-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 25, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.