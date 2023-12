Kinaxis Aktie: Was soll man davon noch halten?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Kinaxis eine Rendite von 0,13 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Kinaxis um 7,15 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,29 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 7,25 Prozent, und Kinaxis liegt aktuell 7,12 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Kinaxis in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität und deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Kinaxis beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,89 % in der Kategorie "Software". Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kinaxis-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (69) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (55,03) führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Aktie von Kinaxis in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI eine "Neutral"-Bewertung liefert.