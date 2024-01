Kinaxis Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Kinaxis war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen mehr negative Kommunikation stattfand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Kinaxis abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 3 Kaufempfehlungen, 1 Halteempfehlung und keine Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Kinaxis liegt bei 205 CAD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 43 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 143,36 CAD liegt. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält Kinaxis insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysten-Untersuchung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Kinaxis im letzten Jahr eine Rendite von 0,13 Prozent erzielt, was 7,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,49 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Software" beträgt 7,29 Prozent, worunter Kinaxis um 7,15 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kinaxis-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.