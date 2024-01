Kin Yat Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs von Kin Yat hat im letzten Jahr eine Rendite von -24,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Kin Yat damit 25,71 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,55 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 11,79 Prozent, und Kin Yat liegt aktuell 35,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kin Yat derzeit bei 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -6,14 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kin Yat eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Kin Yat-Aktie auf längerfristiger Basis bei 0,42 HKD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,455 HKD (+8,33 Prozent Abweichung im Vergleich) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,44 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Kin Yat auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 bei 70 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Kin Yat überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da Kin Yat auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Zusammenfassend erhält das Kin Yat-Wertpapier in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.