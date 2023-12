Kin Yat Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

Die Aktie von Kin Yat hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 0 % erzielt, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,18 % im Bereich der Haushalts-Gebrauchsgüter. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungen und Einschätzungen rund um die Aktie von Kin Yat auf sozialen Medienplattformen waren in letzter Zeit größtenteils neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieser Diskussionen ist das Unternehmen als "Neutral" einzustufen, was bedeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter hat Kin Yat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,29 % verzeichnet, während der Durchschnitt in dieser Branche um 19,93 % gestiegen ist. Dies führt zu einer Underperformance von -31,22 % im Branchenvergleich für Kin Yat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,3 % hatte, liegt Kin Yat um 16,59 % unter diesem Durchschnittswert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kin Yat-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,93 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kin Yat.